Romano: “Chong stava per andare all’Inter! Ecco chi ha fatto saltare tutto”

Condividi questo articolo

Chong e l’Inter, un rumors di mercato andato avanti per diversi mesi. Il giovane centrocampista aveva praticamente chiuso con i nerazzurri, ma alla fine il calciatore è rimasto al Manchester United. Di seguito i dettagli e il retroscena, riportati da Fabrizio Romano per “Calciomercato.com”

QUESTIONE DI PROGETTO – Tahith Chong è stato a lungo seguito dall’Inter ed è stato a un passo dall’approdo a Milano nella prossima estate. Il centrocampista aveva accettato, ma proprio nei giorni decisivi il Manchester United è tornato a farsi vivo per trattenerlo. Ole-Gunnar Solskjaer ha costituito il fattore decisivo per far saltare l’operazione, riporta Romano. L’allenatore del Manchester United, infatti, ha prospettato al ragazzo un ruolo da protagonista nel club. L’Inter, invece, avrebbe puntato sul calciatore, ma con la prospettiva di un iniziale prestito in provincia.