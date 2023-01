La Lazio vince a Sassuolo: Sarri ritorna alla vittoria, ma Immobile si ferma!

La Lazio ha battuto il Sassuolo 0-2 al Mapei Stadium. Decidono un calcio di rigore allo scadere del primo tempo d Zaccagni e il gol di Felipe Anderson. Preoccupano le condizioni di Immobile, uscito anzitempo dal match

RITORNO AL SUCCESSO − Match non spettacolare al Mapei tra Sassuolo e Lazio, due squadre alla ricerca necessaria di punti dopo un avvio di 2023 negativo. Nero-verdi con due sconfitte di fila tra Sampdoria e Fiorentina. Biancocelesti con un punto in due partite tra Lecce ed Empoli, entrambe caratterizzate da una rimonta subita. Dopo un avvio sciolto con Zaccagni pericoloso attorno al decimo minuto con un tiro a giro da fuori e la risposta di Laurienté dall’altra parte, il match si spegne di ritmo. Tanto tatticismo e poche occasioni da gol. Nota storta per Maurizio Sarri, l’uscita anzitempo di Ciro Immobile per un problemino muscolare. Allo scadere dei 45′ arriva il vantaggio della Lazio: tocco di mano evidente di Toljan e calcio di rigore fischiato da Pairetto dopo richiamo al Var. Dal dischetto non sbaglia Mattia Zaccagni. Ripresa che si apre con lo stesso canovaccio del primo tempo tant’è che bisogna aspettare quasi il 79′ per vedere una vera palla-gol. A sfiorare il pareggio ci va Frattesi con un colpo di testa di un soffio sopra la traversa. Nel finale protegge bene il risultato la formazione di Sarri e chiude la gara al 94′ con Felipe Anderson.