Graziani: «Inter, fai di più! Kessié per Brozovic? Sì, ma solo per un fattore»

L’Inter ha vinto contro il Verona 1-0 giocando una partita normalissima ma non rischiando mai. Occhio anche alla proposta Kessié per Brozovic. Ne parla Graziani

CAMPO E MERCATO − Ospite negli studi di Sport Mediaset XXL, Ciccio Graziani ha commentato la vittoria dell’Inter col Verona e il possibile scambio Brozovic-Kessié: «Considerando le forze in campo, avrei detto sono contento del risultato ma non della prestazione. Si può fare di più. Gli ultimi 20’ di partita sono stati di apprensione perché la partita comunque non era chiusa. È vero che l’Inter non ha rischiato praticamente nulla perché il Verona non ha tirato mai in porta, ma la prestazione non è stata positiva. Non si riescono a chiudere le partite. Scambio Brozovic-Kessié? Anagraficamente lo farei, calcisticamente no».