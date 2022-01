Lazio, Quarti di Coppa Italia dopo i supplementari: con l’Udinese decide Immobile

Sfida complicata per la Lazio contro l’Udinese negli Ottavi di finale di Coppa Italia: all’Olimpico i biancocelesti centrano la qualificazione ai Quarti soltanto ai tempi supplementari, 1-0 firmato Ciro Immobile.

QUALIFICAZIONE SOFFERTA – Fatica la Lazio all’Olimpico contro l’Udinese, ma ai tempi supplementari stacca il pass per i Quarti di finale di Coppa Italia. La sfida resta bloccata nei tempi regolamentari, con le squadre che non vanno oltre lo 0-0. Dopo il 90′ sono i bianconeri a rendersi pericolosi, quando Arslan colpisce l’incrocio dei pali. Nel secondo tempo supplementare arriva poi la rete di Ciro Immobile che decide la partita: lancio di Cataldi per l’attaccante che scatta sul filo del fuorigioco e batte Silvestri con un tocco morbido. I biancocelesti sfideranno il Milan nel prossimo turno.