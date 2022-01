Lautaro Martinez, dopo la panchina il riscatto: leader d’attacco con l’Empoli

Lautaro Martinez è rimasto a guardare per quasi tutta la durata della partita pareggiata per 0-0 contro l’Atalanta. Contro l’Empoli in Coppa Italia arriverà la chance per riscattare la panchina.

A RIPOSO – Lautaro Martinez è rimasto per quasi tutta la partita a guardare i compagni di squadra nel pareggio contro l’Atalanta. Una scelta da una parte condivisibile, vista la fatica in Supercoppa Italiana contro la Juventus. Ma dall’altra resta poco comprensibile la scelta di Simone Inzaghi di non concedergli maggiore spazio, vista anche la condizione fisica di Edin Dzeko. In ogni caso l’argentino avrà sicuramente voglia di riscattarsi, già a partire dalla gara di domani contro l’Empoli.

Coppa Italia, chi con Lautaro Martinez? Le possibili coppie

LEADER D’ATTACCO – Toccherà proprio a Lautaro Martinez guidare l’attacco in Inter-Empoli, visto e considerato che – con ogni probabilità – Edin Dzeko dovrebbe restare a riposo. Molto probabile il tandem con Alexis Sanchez, che ha da farsi perdonare il gol fallito (con la complicità di una grande parata di Juan Musso, va ammesso) contro l’Atalanta. Difficile invece vedere Joaquin Correa, almeno dall’inizio. Domenica si è visto come il giocatore ex Lazio sia ancora a corto di condizione, dovuto anche ai numerosi infortuni che fin qui ne hanno minato le prestazioni in nerazzurro.