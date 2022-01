Genoa, altro caso di COVID-19: giocatore positivo prima della Fiorentina

Con un comunicato ufficiale sul proprio sito web, il Genoa ha reso nota la positività al COVID-19 di un giocatore della Prima Squadra. Risultato riscontrato prima della sfida contro la Fiorentina.

POSITIVO – Un altro caso di positività al COVID-19 nel Genoa. Il club ligure, attraverso una nota, ha infatti dichiarato la positività di un giocatore già prima della sfida contro la Fiorentina (a cui non ha partecipato). Questo il comunicato dei rossoblu: “Il Genoa Cfc comunica che nella giornata di ieri un giocatore della Prima Squadra è risultato positivo alla ricerca di Sars-Cov2 mediante test molecolare. Il tesserato è in isolamento domiciliare e non ha partecipato alla partita Fiorentina-Genoa. Le Autorità Sanitarie competenti sono state prontamente informate“.