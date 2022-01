FOTO – Inter-Empoli, a un giorno dalla sfida Inzaghi ‘indica la strada’

Si avvicina Inter-Empoli, sfida di Coppa Italia in programma domani sera a San Siro. Come mostra la pagina Twitter ufficiale della società nerazzurra, Simone Inzaghi “indica” la strada.

PREPARAZIONE – Prosegue la preparazione dei nerazzurri in vista di Inter-Empoli. La sfida di Coppa Italia è in programma per domani sera a San Siro. Nerazzurri oggi in campo agli ordini di Simone Inzaghi, che certamente ha voglia di far bene anche in questa competizione.

STRADA DA PERCORRERE – “Inter-Empoli, da questa parte“, così recita il post pubblicato dalla società nerazzurra sul proprio profilo Twitter, riprendendo proprio una foto del tecnico nerazzurro durante l’allenamento di oggi. Nella speranza che si tratti della strada giusta.