Lazaro torna titolare dopo quasi due mesi: il Benfica passa in trasferta

Venerdì sera di livello per Lazaro, che ha ritrovato una maglia da titolare e giocato per la seconda volta in stagione novanta minuti. L’esterno in prestito dall’Inter è partito dal 1′ in Arouca-Benfica 0-2 di Liga NOS.

SUCCESSO – Il Benfica vince 0-2 in casa dell’Arouca nell’anticipo della diciannovesima giornata di Liga NOS, il campionato portoghese. Per la prima volta da quando è allenatore delle Aguias Nélson Verissimo schiera titolare Valentino Lazaro: l’austriaco in prestito dall’Inter non cominciava una partita dal 27 novembre, contro il Belenenses. La fa anche tutta, non gli capitava addirittura dal 25 settembre (l’unica precedente in stagione per intero). Ritorno dal 1′ di Lazaro fortunato: il Benfica passa coi gol di Darwin Nunez su rigore al 32′ e Gonçalo Ramos al 92′.