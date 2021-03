Lautaro Martinez vede rosso quando sfida il Toro! Nuovo record personale

Lautaro Martinez, Inter-Genoa, copyright Inter-news.it, foto Tommaso Fimiano

Lautaro Martinez sempre letale quando sfida il Torino, in gol anche ieri a cinque minuti dalla fine di Torino-Inter. L’argentino inoltre stabilisce un nuovo record di testa.

VEDO ROSSO – Lautaro Martinez con il gol realizzato ieri in Torino-Inter si porta a quota 14 gol realizzati in ventisette gare di Serie A, eguagliando di fatto il numero di gol realizzate lo scorso campionato (in trentacinque presenze totali). Scia di gol prolungata ieri al minuto 84 quando il centravanti argentino si stacca dalla marcatura del suo avversario e raccoglie l’assist pennellato di Alexis Sanchez. Il Torino è ufficialmente la preda migliore per Lautaro Martinez, in gol in tutte le ultime quattro sfide di campionato. Altro dato personale che però riguardano i gol di testa: l’argentino ha stabilito il suo nuovo record di gol di testa in una sola stagione, cioè quattro.