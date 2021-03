Capello: «Cosa pensa Conte? Che ha vinto il campionato! Ora ha capito»

Fabio Capello

Per Capello non ci sono dubbi: l’Inter vincerà la Serie A. L’ex allenatore, che di certo non ha scaramanzie da fare come tutti i tifosi nerazzurri, nel corso di “Sky Calcio Club” ha parlato benissimo delle qualità di Conte.

STACCATI DI NUOVO – Per Fabio Capello la sconfitta di ieri del Milan col Napoli è stata ben accolta da Antonio Conte: «Cosa ha pensato? Che ha vinto il campionato (ride, ndr). L’ho detto quando il Milan ha perso a La Spezia, quindi riconfermo quello che ho detto. Lui chiede la palla nello spazio e Alexis Sanchez gliela mette. Ha più qualità Lautaro Martinez di Romelu Lukaku, che ha più forza e fisicità. A livello tecnico non si discutono i due: uno è quello potente, che fa fatica se trova uno con la stessa forza. L’altro ha qualità, calcia al volo ed è più agile. L’Atalanta ha dimostrato che limitando Achraf Hakimi e Nicolò Barella toglie molto della forza dell’Inter, a Torino mi è sembrato lo stesso. Mi dà questa impressione, sarà importante vedere le prossime partite. Il gol è venuto su una palla di Sanchez, che ha grande qualità. Complimenti a Conte: ha capito che non doveva pressare là davanti e mettersi indietro. Sa che giocando più esposti davanti va in difficoltà, ha capito: è intelligente. Conte era arrivato secondo l’altro anno, ora conosce l’ambiente e ha fatto vedere tutto il suo valore».