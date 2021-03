Cesari: «Gol Sanabria assolutamente irregolare! OK 3 episodi in Torino-Inter»

Condividi questo articolo

Graziano Cesari

Cesari – ex arbitro e attuale moviolista per ‘Sport Mediaset’ – a “Pressing Serie A” su Italia 1 analizza gli episodi da moviola di Torino-Inter, facendo notare in particolare il grave errore in occasione dell’1-1 di Sanabria

PAREGGIO DA ANNULLARE – Nell’1-2 di Torino-Inter per Graziano Cesari c’è un gol di troppo ed è quello granata, che nega all’Inter un altro clean sheet: «Il rigore su Lautaro Martinez è solare. Gol assolutamente irregolare quello di Antonio Sanabria, perché prima della conclusione ci sono due spinte e una gamba da terra che fanno inciampare Milan Skriniar, ed è legittimo. Il gol di Lautaro Martinez è regolare perché l’intervento di Achraf Hakimi su Karol Linetty è di esperienza ed è ininfluente, perché troppo distante da Alexis Sanchez, che crossa in mezzo. Infine, al 93′ non c’è rigore per il Torino per lo scontro tra Matteo Darmian e Andrea Belotti, che chiude la partita». Questo il giudizio di Cesari, che conferma il nostro dubbio sul pareggio del Torino (vedi moviola).