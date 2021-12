Lanna: «Brozovic giocatore top. Liverpool? L’Inter dovrà essere al 100%»

Marco Lanna, ex giocatore, è intervenuto in collegamento su Sky Sport 24, ritiene che Brozovic sia un giocatore da top club europei. Sul sorteggio con il Liverpool, l’Inter può giocarsela in un modo

GIOCO − Lana vede delle differenze rispetto allo scorso anno: «Ha cambiato il modo di giocare l’Inter, lo scorso anno era un po’ prevedibile. Quest’anno ha un Hakan Calhanoglu in più che può disequilibrare a volte la partita. Alcuni giocatori sono cresciuti come Nicolò Barella e Marcelo Brozovic, che può giocare in qualsiasi squadra top in Europa. Anche la difesa è molto solida e questo dà compattezza a tutta la squadra».

LIVERPOOL − Sull’avversaria in Champions League, Lanna non è così sfiduciato: «Credo che l’Inter possa giocarsela, ma deve essere con tutti gli effettivi al 100% perché il Liverpool è una squadra solida e compatta con giocatori di attacco che possono cambiare la gara in qualsiasi momento».