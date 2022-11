La Russa: «È facilissimo conservare San Siro e costruire il nuovo stadio!»

Ignazio La Russa, a margine di un evento organizzato per il completamento della Tangenziale Nord di Milano A52 (Rho-Monza), ha speso qualche parola in merito al tema stadio di Inter e Milan nonché sulla conservazione di San Siro. Le sue parole riprese da Calcio e Finanza

TESI − Il presidente del Senato La Russa dice la sua sullo stadio di Inter e Milan: «Io ho una posizione diversa rispetto alla maggioranza di coloro che sono per la conservazione di San Siro. È facilissimo conservarlo e costruire il nuovo stadio, economicamente è addirittura un vantaggio anche per chi ha il compito di fare il nuovo stadio. Sicuramente è un vantaggio per la città economico e anche ambientale».