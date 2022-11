Bucciantini: «L’Inter funziona, Dzeko professore! Sosta? Non credo che…»

Marco Bucciantini, ospite negli studi di Sky Sport durante l’edizione delle 12, si è concentrato sul momento dell’Inter nonché sulle prestazioni top di Edin Dzeko. Poi fa una considerazione sulla pausa per il Mondiale

FUNZIONA − Marco Bucciantini ritiene i nerazzurri in buona forma e poi esalta il rendimento di Dzeko: «L’Inter al momento funziona bene, a Torino non ha perso la partita ma ha sbagliato gol. Dopo la sosta ritroveremo secondo me le squadre che abbiamo lasciato. Non sono così suggestionato da questa pausa, avremo nuovamente le stesse squadre con qualche giocatore in più. Penso a Lukaku, a Di Maria. Dzeko? Ha segnato nove gol, è dietro Osimhen tra quelli che hanno segnato di più. Nove gol sono tanti, ne fa otto Lautaro Martinez. La coppia sta su nonostante l’assenza di Lukaku. Dzeko è un professore di calcio, quando invecchiano si mettono la giacca di velluto ma la bella lezione la sanno fare lo stesso».