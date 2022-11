Capuano: «Inzaghi deve essere arrabbiato! Con il Napoli sarà decisiva»

Giovanni Capuano fa un primo bilancio dell’Inter vista in questi mesi e si sofferma a parlare di Simone Inzaghi e della sfida con il Napoli alla ripresa. Il giornalista ne ha parlato ospite a Sportitalia.

BILANCI – Capuano fa un primo bilancio dei nerazzurri in questi mesi: «L’Inter ha vinto una partita da grande squadra contro l’Atalanta. Penso che se lui rilegge questi due mesi e mezzo di stagione, debba andare a letto un po’ più arrabbiato perché l’Inter doveva fare meglio in campionato. Quello che ha fatto vedere oggi è lontanissimo da quello che ha fatto vedere a Udine, ma anche contro la Lazio. Il campionato dipende dalla sfida con il Napoli, da vincere assolutamente se vuoi mantenere vivo il sogno scudetto. Il campionato è stato un po’ buttato via in questi due mesi e mezzo. Oggi l’Inter così come contro il Barcellona e in poche altre occasioni, ha fatto vedere qual è il vero potenziale di questa squadra».