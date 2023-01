La Roma passa col Bologna su rigore: finisce 1-0 all’Olimpico!

La Roma di Josè Mourinho inizia con il piede giusto il nuovo anno. Un gol di Pellegrini dagli 11 metri porta 3 punti ai giallorossi, all’Olimpico finisce 1-0

DI MISURA – Parte bene il 2023 della Roma di Jose Mourinho. I giallorossi ospitano il Bologna all’Olimpico. La gara è subito in discesa per i padroni di casa, che dopo soli 6′ vanno in vantaggio grazie al gol di Pellegrini dagli 11 metri, causato da Soumaoro che stende Dybala in area di rigore. La partita scorre poi senza ulteriori patemi, fino a pochi minuti dalla fine, quando il Bologna ha un’occasione per pareggiare, ma Abraham riesce a evitare che il colpo di testa di Lucumi finisca in rete. La Roma, con questa vittoria, raggiunge quota 30 punti.