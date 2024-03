La Penna arbitro di Inter-Napoli: tre anni senza precedenti in Serie A

La Penna sarà l’arbitro di Inter-Napoli, partita della ventinovesima giornata di Serie A in programma alle ore 20.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Roma 1, ufficializzato nella designazione arbitrale di mercoledì per il match del Meazza.



I PRECEDENTI – Inter-Napoli sarà la settima partita per Federico La Penna come arbitro dei nerazzurri. Il percorso netto, con cinque vittorie consecutive nei primi cinque incroci, si è interrotto nell’ultima: il 20 dicembre, con la rovinosa sconfitta per 1-2 ai tempi supplementari col Bologna negli ottavi di finale di Coppa Italia. Lì si perde in campo un rigore netto per mano di Tommaso Corazza su un angolo, il VAR fa giustizia ma come al solito Lautaro Martinez lo sbaglia. È l’unico precedente stagionale. La Penna in Serie A non arbitra l’Inter addirittura da oltre tre anni. In campionato l’ultima è del 5 febbraio 2021, una vittoria per 0-2 al Franchi contro la Fiorentina. Sempre in Toscana anche la prima in assoluto, 0-1 a Empoli il 29 dicembre 2018. Poi, con La Penna, sono arrivati i successi contro Lecce (4-0 il 26 agosto 2019), Bologna (1-2 il 2 novembre 2019) e Torino (4-2 in rimonta il 22 novembre 2020).