La Lazio vola verso la Champions League: Juventus KO, Inter a -7

La Lazio è sempre più seconda in classifica in Serie A. L’ex Sarri supera il suo passato, la Juventus, e consolida la sua posizione Champions League. Finisce 2-1, Inter ora a -7 (e quinta).

SUCCESSO EUROPA – Roma si dimostra ancora indigesta per la Juventus, che già aveva perso all’Olimpico coi giallorossi. Finisce 2-1 per la Lazio, risultato che mette la formazione di Maurizio Sarri molto più vicina alla Champions League. Di gran lunga meglio i biancocelesti in avvio, con Wojciech Szczesny che si oppone a un bel tiro di Ciro Immobile. Non può far nulla al 38’, quando su lancio in area Sergej Milinkovic-Savic sfiora Alex Sandro che si butta in maniera ridicola permettendo al serbo di controllare e battere a rete di sinistro. Grosse proteste della Juventus verso l’arbitro, ma il gol è valido. Dura quattro minuti l’1-0, poi al 42’ su corner testa di Gleison Bremer con miracolo di Ivan Provedel, che le prova tutte ma non riesce a evitare l’1-1 di Adrien Rabiot. Splendida la combinazione che al 55’ riporta avanti la Lazio: cross di Felipe Anderson, colpo di tacco di Luis Alberto e Mattia Zaccagni apre il piatto destro per superare Szczesny. Poco dopo lo stesso Zaccagni farebbe doppietta, su plendido assist di Milinkovic-Savic, ma è in fuorigioco ed è tutto inutile. Nel finale la Juventus riemerge, con un’occasione per Rabiot e una per Nicolò Fagioli. La Lazio tiene fino al termine del recupero, Inter ora a -7.