La Fiorentina prende pali in serie, poi si sblocca: Lazio ribaltata

La Fiorentina prende i pali per quattro volte: sembra una partita stregata quella contro la Lazio, ma alla fine i viola la ribaltano. Bonaventura firma il 2-1.

RIMONTA NONOSTANTE I PALI – La Fiorentina batte 2-1 la Lazio e si rilancia nella corsa per le posizioni che valgono le coppe. Il primo di quattro legni per i viola arriva subito, con un piazzato di Nicolas Gonzalez sul palo. Poi a metà tempo tocca ad Andrea Belotti, palo con una deviazione di testa su cross dalla destra. Quindi il terzo, clamoroso, direttamente da calcio d’angolo di Cristiano Biraghi. La Lazio aspetta, ringrazia e passa proprio al 45’, contropiede e assist per il destro vincente di Luis Alberto. Si va al riposo con la Fiorentina che ha attaccato per quasi tutto il primo tempo, ma sotto nel punteggio. I cambi di Maurizio Sarri all’intervallo (Mattia Zaccagni ed Elseid Hysaj per Gustav Isaksen e Adam Marusic) però non funzionano, nella ripresa i biancocelesti soffrono ancora. Inevitabilmente il gol viola arriva, al 61’ crossa Belotti e sul secondo palo Michael Kayode stavolta trova l’aiuto della traversa per vedere il suo tiro finire dentro. La Fiorentina preme ancora, Belotti va via a Nicolò Casale che tocca sia il pallone sia l’avversario: rigore, molto discusso in campo. Come contro l’Inter calcia Gonzalez e lo sbaglia, spiazzando Ivan Provedel ma prendendo il quarto palo di serata, secondo personale. Per la Fiorentina però il gol è nell’aria e arriva un minuto dopo, al 69’ tiro da fuori mal respinto da Provedel e ribadisce in rete Giacomo Bonaventura per blindare i tre punti.