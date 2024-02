Correa torna a vincere col Marsiglia, ma sul riscatto restano i guai

Il Marsiglia di Correa ieri è tornato a vincere, 4-1 contro il Montpellier. Un successo che interessa molto da vicino l’Inter, vista la nota questione dell’obbligo di riscatto condizionato.

ESCE O NO? – Dopo oltre due mesi il Marsiglia è tornato a festeggiare in Ligue 1. L’ha fatto ieri, vincendo per 4-1 in rimonta contro il Montpellier. Una partita dove Joaquin Correa, pur ormai ristabilitosi da quasi due mesi dall’ennesimo infortunio, ancora non ha giocato. Su due partite con il nuovo allenatore Jean-Louis Gasset, che ha sostituito una settimana fa l’esonerato Gennaro Gattuso, è ancora a zero minuti. Partite peraltro entrambe vinte, contando l’Europa League contro lo Shakhtar Donetsk giovedì scorso. Ma per l’Inter non conta più di tanto quanto giochi Correa, bensì il posizionamento finale del Marsiglia. Per far sì che scatti l’obbligo di riscatto è necessario che l’OM si qualifichi alla fase a gironi della prossima Champions League. Situazione possibile o vincendo l’Europa League o arrivando fra le prime tre (il quarto posto dà l’accesso ma solo dai turni di qualificazione). Il Marsiglia è nono a 33 punti, -8 dal terzo posto del Monaco e -7 dal Nizza quarto. Ci sono ancora quindici giornate, per far sì che il riscatto di Correa diventi obbligatorio.