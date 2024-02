Marsiglia avanti con lo Shakhtar Donetsk, Correa come sempre

Il Marsiglia vince con lo Shakhtar Donetsk per 3-1 e passa perciò agli ottavi di finale di Europa League. Joaquin Correa non si vede neanche oggi.

FUORI – Il Marsiglia vince per 3-1 con lo Shakhtar Donetsk e guadagna così gli ottavi di finale di Europa League. Il 2-2 della gara d’andata permette ai francesi di mettere al sicuro al Velodrome la qualificazione, che dà una speranza all’Inter per la cessione di Joaquin Correa. Apre le marcature Sudakov al minuto 12, l’ex squadra di Gennaro Gattuso rimonta a partire dal 23′ con la rete di Pierre Emerick Aubameyang. Al 74′ del secondo tempo Ismaila Sarr scaccia gli incubi e porta in vantaggio il Marsiglia, che chiude definitivamente i giochi con un ex Inter: Geoffrey Kondogbia. Joaquin Correa non si vede neanche oggi e rimane in panchina senza un singolo minuto di gioco. Che delusione fino ad ora la sua esperienza in Francia!