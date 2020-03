Kutuzov: “Serie A, qualsiasi vittoria va fatta sul campo. Scudetto…”

Kutuzov è dubbioso sul fatto che la Serie A possa riprendere, ma secondo lui non si deve assegnare lo scudetto a tavolino. L’ex attaccante, intervenuto in collegamento con “Sportitalia Mercato”, ha detto la sua sulla possibile ripresa dei campionati.

STOP MOMENTANEO? – Vitali Kutuzov giudica, lui che proviene dall’unica nazione d’Europa in cui si gioca a calcio (la Bielorussia), se la Serie A potrà ripartire dopo il Coronavirus: «Sicuramente è una situazione molto complicata. Mercato aperto sino a fine 2020? Dipende, quando si migliora la situazione può essere un’idea su come andare avanti. Senza una chiarezza su come si definisce questa situazione particolare, cercando che ne usciamo tutti in buona salute e con meno perdite possibili. Sicuramente qualsiasi vittoria va fatta nella maniera giusta e guadagnata sul campo. Lo scudetto così non mi sembra abbia molto senso, in questo momento soprattutto. Io spero che riprenda l’Italia normale, non calcistica, poi a tutto il resto pensiamo dopo ma prima viene la salute».