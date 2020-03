Lo Monaco: “Serie A? Ripresa impossibile! Provvedimenti univoci”

Lo Monaco, Amministratore Delegato del Catania, esclude che la Serie A possa riprendere. Il dirigente degli etnei sostiene che il calcio abbia chiuso la stagione per via del Coronavirus: queste le sue parole in collegamento con “Sportitalia Mercato”.

TUTTO FINITO – Per Pietro Lo Monaco la Serie A va accantonata: «Penso che il calcio dovrà abituarsi a nuovi ritmi, la ripartenza non sarà assolutamente facile. Sento parlare da più parti di ripresa o non ripresa: penso che, dal primo momento, si sia dato un messaggio sbagliato. La ripresa è impossibile per questo campionato, basti pensare al protocollo previsto nei casi di pandemia: dopo la fine si parla di un mese di verifica e tre mesi ulteriori di stabilizzazione. Come si può pensare che questo campionato, in qualche modo, abbia una fine? Quello che può essere dopo, su promozioni e retrocessioni, spetta agli organi competenti. Dovrebbero essere delle decisioni che accomunano sia la nostra FIGC sia la FIFA, perché ci sono tanti altri campionati fermi. Necessariamente dovranno adottarsi dei provvedimenti che siano in qualche modo univoci. Penso anche a una commissione di esperti, legali di grande spessore in diritto sportivo, e vedrei poco gli italiani che hanno gli interessi di parte. Tutto quello che sarà il dopo darà luogo a una serie di situazioni e reclami: è inevitabile che dopo sarà veramente arduo pensare di dare un seguito».