Terim sta superando il Coronavirus: l’allenatore dimesso dall’ospedale

Condividi questo articolo

Terim, allenatore visto in Italia con Fiorentina e Milan, sta vincendo la sua battaglia col Coronavirus. Il tecnico turco del Galatasaray era risultato positivo lunedì scorso (vedi articolo), ma nelle scorse ore è stato dimesso dall’ospedale.

UNA BUONA NOTIZIA – Fatih Terim è in via di guarigione e ha completato la prima parte del suo percorso contro il Coronavirus. L’allenatore del Galatasaray, attraverso il suo account ufficiale Instagram, annuncia la dimissione dall’ospedale: “Questa è una sfida che tutto il mondo deve superare. Apprezzerò di più le cose dopo la quarantena, passerò più tempo con la mia famiglia e i miei cari, cercando di sentirmi meno triste. Ho completato il ricovero in ospedale, adesso continuo a casa. Ringrazio tutti i medici del Liv Hospital, in particolare il dottor Ferah Ece, tutti i medici e tutti i dipendenti. Ringrazio gli amici, che non hanno mai perso il sostegno e la preghiera, la mia famiglia che è sempre stata qui con pazienza. Bisogna restare a casa finché possibile, in modo da proteggerci e prendere precauzioni. Ci sono dei guerrieri che combattono il Coronavirus: sono tutti gli operatori sanitari, che dedicano la propria vita alle nostre vite. Presento la mia gratitudine a tutti loro”.