La Juventus torna a vincere: contro il Lecce la decide Milik. -2 dall’Inter

Juventus-Lecce è terminata con il punteggio di 1-0. La squadra di Allegri, dopo la sconfitta contro il Sassuolo, ritrova i tre punti e si porta al secondo posto momentaneo a -2 dall’Inter

REPORT – La Juventus, dopo la sconfitta contro il Sassuolo, ritrova la vittoria in campionato. Contro il Lecce i bianconeri si impongono per 1-0, nonostante una prova non esaltante. A decidere la sfida ci pensa Milik, che trova la via del gol al 57′: il polacco, dopo un’azione concitata in area del Lecce, sfrutta una sponda di testa di Rabiot e deposita in rete da pochi centimetri. Il gol viene convalidato dopo un lungo check del VAR per possibile fuorigioco. Nel finale i salentini rimangono in 10 per l’espulsione per somma di ammonizioni di Kaba. I bianconeri si portano al secondo posto momentaneo in Serie A con 13 punti conquistati, a -2 dall’Inter capolista.