Juventus-Roma, solita storia: cori contro Mourinho: la reazione dell’ex Inter

Si sta giocando Juventus-Roma (vedi Live Serie A) con lo Special One José Mourinho mai amato dalle parti dello Juventus Stadium. Solita bordata di cori nei confronti dell’ex Inter

SOLITI CORI − Juventus-Roma è anche Mourinho contro i tifosi bianconeri. L’ex Inter, protagonista assoluto del Triplete 2010, non sprigiona sicuramente simpatia dalle parti dello Stadium. I tifosi della Juventus lo hanno beccato con i soliti cori di scherno sicuramente non felici: «Mourinho figlio di p…». La reazione del tecnico portoghese però non è al momento avvenuta. Lo Special One era stato protagonista del gesto delle orecchie durante un Juventus-Manchester United di qualche anno fa in Champions League.