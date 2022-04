Juventus-Inter, la Finale di Coppa Italia inizia oggi: ecco il programma – CdS

Juventus-Inter si giocherà tra poco meno di tre settimane. E non c’è tempo da perdere. Come ripreso dal Corriere dello Sport oggi in edicola, la Lega Serie A è già al lavoro per definire l’organizzazione della Finale di Coppa Italia, che inizia ufficialmente oggi con le due finaliste

FINALISSIMA BIANCONERAZZURRA – La Coppa Italia è arrivata all’atto finale. Dopo il passaggio del turno della Juventus, che sfiderà l’Inter a Roma l’11 maggio, per la Lega Serie A è tempo di organizzare la finalissima. Come riportato dal Corriere dello Sport odierno a firma Andrea Ramazzotti, proprio oggi è prevista la prima riunione operativa con le due squadre. Lo Stadio “Olimpico” di Roma per Juventus-Inter avrà una capienza pari a 68.000 spettatori. Tra questi, il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, con le più alte cariche dello Stato. La suddivisione dei biglietti, probabilmente in vendita dalla settimana prossima, vedrà 30.000 tagliandi all’Inter e altrettanti alla Juventus. La Lega Serie A, invece, gestirà da sé i restanti 8.000. Ancora non è noto il listino dei prezzi. Per quanto riguarda gli sponsor, Frecciarossa darà il nome alla Finale di Coppa Italia. Invece, il miglior giocatore della partita verrà premiato da Socios.com, già partner di entrambe le squadre. E altre iniziative speciali sono in fase di studio per ottimizzare lo spettacolo di Juventus-Inter non solo in campo.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

Per leggere la notizia completa, acquista il Corriere dello Sport in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.