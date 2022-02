Julio Cesar: «Nel secondo tempo Inter superiore! Calhanoglu ha talento»

L’Inter ha perso con il Liverpool nell’andata degli ottavi di finale di Champions League ma giocando comunque una buonissima partita. Julio Cesar, opinionista per Prime Video, ha analizzato la prestazione dei nerazzurri di Inzaghi. Di seguito le sue dichiarazioni

SUPERIORI PER UN PO’ – L’Inter ha creato moltissimo con il Liverpool mettendolo in difficoltà ma non è bastato per evitare la sconfitta. Julio Cesar loda la prestazione dei nerazzurri: «Il ritorno ad Anfield? Penso che deve prepararsi bene, deve guardare bene questa partita, cosa c’è stato di positivo e cosa di negativo e portare in Inghilterra la grinta anche solo per riuscire a fare il 2-0, ribaltarla non so però sono d’accordo quando si dice che nel secondo tempo è stata superiore al Liverpool. La squadra di Jurgen Klopp era molto lontana da quella che conosciamo. Queste sono partite che si decidono sui dettagli, come nel primo gol. L’Inter poi ha provato a segnare e ha preso il secondo gol. Hakan Calhanoglu? E’ un giocatore che ha molta qualità e se quella palla entra si poteva parlare di un’altra partita. Comunque ha talento e gioca semplice, mi piace molto».