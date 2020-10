Jeda: “Conte? Della sua conferenza mi è piaciuta solo una cosa”

Conte ieri in conferenza stampa ha provato a mantenere l’ambiente “felice” (parole sue), ma non ha convinto tutti. Jeda, ospite della trasmissione “Aspettando il weekend” su Sportitalia, per esempio ha qualche perplessità sulle parole del tecnico. Ecco come si è espresso l’ex attaccante.

HA RAGIONE O NO? – La conferenza stampa di Genoa-Inter non è durata tantissimo ieri, ma ha dato molto da discutere lo stesso. Jeda valuta quanto detto da Antonio Conte ai giornalisti collegati: «Dell’intervento suo mi è piaciuta una sola cosa, che ha difeso i calciatori. Per il resto non sono d’accordo con lui, perché gli investimenti sono pesanti, l’ingaggio è pesante e non si deve lamentare. Sì, è mancato qualcosina in difesa, però se Diego Godin faceva bene perché l’hai lasciato partire? Sono cose che notiamo da fuori, ma giustamente l’allenatore è lui. Vediamo e facciamo i commenti su quello che vediamo: i risultati non ci sono, gli investimenti sono stati fatti e l’allenatore è stato accontentato. Purtroppo, se non arrivano i risultati, chi è criticato? L’allenatore, succede sempre così nel calcio. Conte è stato l’unico accontentato in tutte le sue scelte. Io penso che la società abbia fatto i miracoli, non credo che potesse fare altro».