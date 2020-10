Genoa-Inter per chiudere il tabù di ottobre. O le cose si complicano

Stadio Luigi Ferraris Genova

Genoa-Inter è la terza partita in una settimana per i nerazzurri, che hanno steccato le precedenti due. Al Ferraris (ore 18) la squadra di Conte cerca il riscatto contro una formazione reduce da tanti problemi col Coronavirus, ora quasi tutti superati.

STRISCIA NEGATIVA DA INTERROMPERE – Genoa-Inter è la quarta partita per i nerazzurri nel mese di ottobre, e le precedenti tre sono andate male. Prima l’1-1 con la Lazio, poi il KO nel derby e quindi il 2-2 col Borussia Monchengladbach. Un trend da invertire, perché il Milan da sabato scorso è già a +5 e la classifica non aspetta anche se si è solo all’inizio. Antonio Conte ieri ha difeso il gruppo, dicendo di essere felice lui così come calciatori e società, ma è evidente che non tutto vada per il verso giusto. Le prestazioni magari ci saranno anche, ma con imprecisioni davanti e dietro. Tante occasioni create, ma poche concretizzate, e gol subiti (due di media a partita) praticamente a ogni tiro in porta. L’imperativo categorico contro il Genoa è cambiare la rotta e ritrovare i tre punti.

IL GIALLO DELLA VIGILIA – Il venerdì prima di Genoa-Inter ha avuto un protagonista inaspettato: Achraf Hakimi. Il marocchino, positivo mercoledì come da comunicazione UEFA, è a sorpresa risultato negativo. In mattinata si attende l’esito del nuovo tampone, svolto ieri: difficile, ma non impossibile, che si aggreghi in extremis al gruppo. Dovrebbe comunque esserci la conferma per Matteo Darmian a destra, mentre a sinistra torna disponibile Ashley Young (non sicuro titolare). Certi del posto il trascinatore Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, anche per i nuovi problemi fisici di Alexis Sanchez, meno Christian Eriksen. Per il Genoa di Rolando Maran il Coronavirus è fortunatamente un brutto ricordo: restano solo due positivi (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida, poi dalle 16.30 il countdown vero e proprio a Genoa-Inter, partita che sarà trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).