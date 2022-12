Jacobelli: «Il Napoli non perde con l’Inter, è la favorita per la vittoria»

Inter-Napoli sarà il big match al rientro dallo stop per i Mondiali. La squadra nerazzurra si trova a -11 dalla vetta occupata dai partenopei, il giornalista sportivo Xavier Jacobelli ha parlato così della sfida su Sportitalia.

BIG MATCH – L’Inter ritornerà in campionato per giocare la sfida forse più difficile della sua stagione. La squadra di Simone Inzaghi affronterà il Napoli di Luciano Spalletti primo in classifica. Xavier Jacobelli, giornalista sportivo, ha parlato così della partita del 4 gennaio su Sportitalia: «Penso che il Napoli non perda a San Siro. I partenopei vinceranno contro l’Inter, è vero che c’è stato lo stop per i Mondiali ma è anche vero che la posizione in classifica aiuta. Nei primi due turni di gennaio ci possono essere delle sorprese, ma per il Napoli non credo nonostante i test negativi. La squadra di Luciano Spalletti ha il destino nelle sue mani».