Inzaghi: «Passaggio ottavi come un trofeo! Lavoro sulla voce. Stima Pioli»

Simone Inzaghi ha rilasciato un’intervista per Sport Mediaset nel programma intitolato ‘I Re del Calcio 2022‘. Il tecnico dell’Inter protagonista insieme a Carlo Ancelotti e Stefano Pioli. Nelle varie anticipazioni, ha parlato di Scudetto (vedi articolo), Supercoppa Italiana (clicca QUI) e resoconto 2022. L’allenatore nerazzurro si è concentrato sul passaggio agli ottavi di Champions League col Porto, nonché sul rispetto con Pioli e non solo

COME UN TROFEO − Inzaghi non ha dubbi sul passaggio del turno in Champions League: «Mia faccia in Inter-Barcellona? Era lo sguardo di uno preoccupato perché avevamo fatto una grandissima partita contro un avversario fortissimo. Quest’anno il passaggio agli ottavi di Champions League equivale quasi ad un trofeo. Poker col Marsiglia da giocatore? Due assist me li fece Conceicao. Lo ritroveremmo agli ottavi col Porto. Ricordo quella serata che mi è rimasta dentro, insieme a quella dello Scudetto contro la Reggina è ovviamente la serata che ricordo di più da giocatore».

PROBLEMI DI VOCE − Poi Inzaghi scherza sulla propria voce post gara: «Ingresso Sanchez? Non gli ho detto più di tanto, abbiamo avuto tanti ingressi durante la stagione per far sì che tutte le serate fossero come quelle della Supercoppa Italiana. Voce? Non lo faccio apposta, giocando così tanto e gli allenamenti a volte ho qualche problemino con la voce che cerco di migliorare. Quando mi chiama Pippo a volte non riesco a parlare e gli mando un messaggio. Fortunatamente in 48 ore recupero abbastanza bene».

STIMA − Ancora Inzaghi, questa volta sul rispetto reciproco con Pioli: «Con Pioli ottimo rapporto alla Lazio, eravamo a contatto. È una bellissima persona con cui chiacchierare, a volte si rimaneva a tavola a parlare con Tare. Ci siamo incontrati tante volte da avversari, si è visto e si è perso, ma c’è grande stima reciproca».

RESPONSABILITÀ − Inzaghi non vuole alibi: «C’è chi dice che quando eravamo in vantaggio al Derby Giroud fa un fallo netto su Sanchez e se l’arbitro avesse fischiato forse il Milan non ci avrebbe poi rimontato. Ma con i “se” e i “ma” non si fa la storia. Le responsabilità all’Inter si sentono e si hanno, io rimango sempre me stesso, razionale, quando sento qualcosa di gratuito dispiace. Se sono critiche costruttive le accetto e sono propenso a consigli per migliorare».

RAPPORTO − Poi Inzaghi sul feeling con il fratello Pippo: «Gli Inzaghi riusciranno a vedere una figlia femmina, Pippo e sua moglie hanno deciso di chiamare la loro figlioletta Emilia come la nostra amata nonna scomparsa. Io e mio fratello ci vogliamo bene, da piccolini facevamo tutto insieme. Ero chiamato Inzaghino perché avevo davanti un campione come Pippo che ha raggiunto ogni record. Adesso da allenatore abbiamo un altro percorso e Pippo si sta regalando e si regalerà grandi soddisfazioni. Un immagine significativa è io che leggo la Gazzetta dello Sport insieme a mio fratello in spiaggia».

FAMIGLIA E COPPA ITALIA − Infine, Inzaghi conclude così: «Mi ha fatto piacere che Tommaso, mio figlio, si sia laureato a Londra in un’università importante. Poi insieme a Gaia e ai miei figli ci siamo trasferiti a Milano, città in cui ci siamo ambientati subito. Sono molto vicino alla mia famiglia ed è importante anche professionalmente per migliorarsi sempre. Coppa Italia? Finale difficile all’Olimpico in un grandissimo stadio. Abbiamo avuto difficoltà nei primi 15’ del secondo tempo dove è stata bravissima la Juventus a rimontare. Ma non ci siamo disuniti e siamo riusciti a rimontare. Dopo la gara ho fatto una videochiamata con la mia famiglia e poi un selfie con la coppa. Foto che è finita a casa con tutti gli altri ricordi».