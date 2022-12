Pioli: «Zhang mi ha fatto i complimenti per lo Scudetto! Radu? Ero a cena»

Pioli ha parlato insieme a Simone Inzaghi su Sport Mediaset in occasione del programma ‘I Re del Calcio 2022‘ (vedi articolo). Il tecnico del Milan racconta un aneddoto su Zhang e l’errore di Radu in Bologna-Inter

STIMA E COMPLIMENTI − Stefano Pioli racconta il rapporto con Inzaghi e la telefonata di Zhang: «Sempre buonissimo rapporto di collaborazione con Inzaghi, poi chiaro che le strade si sono separate. Ci siamo affrontati tante volte da avversari ma abbiamo avuto sempre una stima reciproca. Steven Zhang mi ha fatto i complimenti per lo Scudetto, ha sempre avuto modi rispettosi di porsi nei miei confronti. Radu? Ero a cena con Maldini e Massara, abbiamo nostre abitudini e i nostri appuntamenti. Non stavamo guardando la partita, pensavamo a tutt’altro. È stato un episodio importante a nostro favore ma è anche vero che abbiamo dovuto fare 86 punti per vincere lo Scudetto, e nessuno li ha fatti».