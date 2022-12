Barella, l’Inter riparte dal suo gioiello. Da Reggio Emilia ricomincia il lavoro

Nicolò Barella è stato uno dei migliori calciatori del 2022 dell’Inter. La squadra di Simone Inzaghi deve ripartire dal suo gioiello e dalle sue prestazioni, come quella di poche ore fa contro il Sassuolo. Da Reggio Emilia ricomincia il lavoro per la partita con il Napoli.

IMPORTANZA – La partita importante sarà il 4 gennaio, questo è certo. La gara contro il Napoli sarà fondamentale per capire se realmente l’Inter può ambire allo Scudetto anche in questa stagione. Il lavoro è iniziato un mese fa, prima della partenza verso Malta, e ora si appresta ad arrivare alla conclusione. Poche ore fa l’Inter ha giocato l’ultima amichevole di questo periodo: l’avversario è stato il Sassuolo, che tanti problemi ha creato negli anni scorsi. Uno dei migliori in campo, se non il migliore, del test è stato Nicolò Barella (vedi pagelle). Il centrocampista ha corso come mai aveva fatto nelle occasioni precedenti di questo mese, ha recuperato una miriade di palloni ed è stato lucido palla al piede. Da un suo passaggio nasce il gol annullato per presunto fuorigioco a Henrikh Mkhitaryan nel primo tempo.

Barella, l’uomo chiave dell’Inter

CENTRO – Nicolò Barella dev’essere il centro da cui ripartire per il 2023. Il centrocampista è il leader di questa squadra, deve diventare il vero e proprio trascinatore. Ha peccato in questa stagione di atteggiamenti non adeguati nei confronti dei compagni nei momenti difficili, ma è saputo andare oltre. Questo fino ad ora è stato già il suo anno più prolifico con 6 gol segnati tra Serie A e Champions League. La firma più importante è stata quella del Camp Nou e ha dato dimostrazione che Barella è un giocatore di livello internazionale. Il centrocampista italiano, oltre ai gol, fornisce assist a ritmi elevati. 6 in questa stagione, 13 nella scorsa. Barella è il calciatore che crea più occasioni da rete a campo aperto ed è sempre pericoloso. Dalla sua voglia, dalla sua corsa e dalla sua qualità l’Inter deve ricominciare a vincere per sperare di ottenere altri trofei.