Inter, dubbi in porta per la prossima stagione? Una sola certezza – Sky

I portieri saranno un tema da affrontare e risolvere al più presto per l’Inter. Due di loro sono in scadenza di contratto nel 2023, la dirigenza nerazzurra deve iniziare a pianificare il futuro. Si riparte da una sola certezza.

PIANIFICAZIONE – L’Inter dovrà superare l’ostacolo portieri prima della fine della stagione. Samir Handanovic e Alex Cordaz sono in scadenza di contratto e la dirigenza nerazzurra è alla ricerca di sostituti. Luca Cilli dagli studi di Sky Sport ha analizzato la situazione, dicendo: «Portieri? Il titolare è Onana, l’Inter dovrà riformulare il pacchetto. Neto del Bournemouth e Sommer piacciono ai dirigenti nerazzurri. Gennaio significa lavorare anche bene per il futuro più immediato, fermo restando che il club rimane vigile sulle opportunità».