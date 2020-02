Jacobelli: “Inter? Vediamo quanto crede nello scudetto. Mercato chiave”

Condividi questo articolo

Xavier Jacobelli, direttore di “Tuttosport”, ha parlato di Inter-Milan, di lotta scudetto con Juventus e Lazio e dei prossimi impegni nerazzurri. Tutto questo negli studi di “Pressing Serie A”. Ecco le sue parole.

MONTAGNE RUSSE – Il derby di Milano è stato un saliscendi di emozioni. Alla fine ha avuto la meglio un’Inter gagliarda, dopo il primo tempo spettacolare del Milan. Xavier Jacobelli ha visto così il posticipo di San Siro: «Il Milan ora dovrà assorbire il contraccolpo di un derby giocato soltanto durante il primo tempo. Inter? Può battersi per lo scudetto. Le prossime cinque partite consentiranno ad Antonio Conte di mettere in mostra il suo organico. Vedremo quanto l’Inter crede effettivamente nello scudetto. Credo che per la vittoria finale si sia alzato il livello delle altre squadre, ma la Juventus deve svegliarsi e non appoggiarsi sulle singole giocate di Cristiano Ronaldo. Il nono titolo consecutivo dei bianconeri potrebbe non essere così facile da raggiungere, come pronosticato all’inizio».

STRATEGIA E INVESTIMENTI – Gli arrivi di Victor Moses, Ashley Young e Christian Eriksen hanno allungato ulteriormente la rosa dell’Inter. Antonio Conte ha aggiunto nuove frecce al suo arco: «Il mercato di gennaio è stato fondamentale per l’Inter e lo capiremo con l’inserimento di Eriksen. Non si può pretendere che appena arrivato sia titolare sempre e comunque. Anche il significato politico di un mercato così va sottolineato: non hanno lesinato sforzi per arrIvare allo scudetto. È ciò che emerge anche dalla favolosa vittoria di questa sera. In un derby che sembrava irrimediabilmente perso. La disponibilità di una rosa più ampia, tecnicamente elevata, inciderà alla lunga e lo vedremo».