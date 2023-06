Istanbul sta con l’Inter e… Calhanoglu! Altıntop spera nel trionfo − TS

L’Inter è approdata nella serata di ieri a Istanbul ed è già massimo appoggio da parte della città alla squadra nerazzurra e ad Hakan Calhanoglu! Lo sottolinea Tuttosport che riporta anche le parole di Hamit Altıntop, ex Bayern Monaco che nel 2010 sfidò l’Inter in finale di Champions League.

DALLA PARTE DELL’INTER − Per l’Inter non sarà certamente facile contro il Manchester City domani sera in finale di Champions League (vedi articolo). Ma la squadra di Simone Inzaghi ce la metterà tutta per fare del proprio meglio. Tuttosport, poi, ha anche sottolineato come la città di Istanbul sia vicina alla squadra di Inzaghi e ovviamente ad Hakan Calhanoglu. Il quotidiano sportivo ha con l’occasione riportato, infatti, le parole di Hamit Altıntop, ex giocatore del Bayern Monaco che nel 2010 era in finale a Madrid: «L’Inter è un’ottima squadra difensiva. Il Manchester City è un team con una buona potenza offensiva. Gli inglesi sono i favoriti, ma ho già vissuto sul campo tale situazione. Tredici anni fa eravamo noi i favoriti contro i nerazzurri, ma venimmo sconfitti. Il mio cuore è con l’Inter: Hakan è il capitano della nostra nazionale».

Fonte: Tuttosport – Simone Togna