Manchester City, Guardiola ha un solo dubbio di formazione − TS

Il Manchester City, così come l’Inter, è arrivato ieri a Istanbul (vedi articolo) e oggi svolgerà insieme a Pep Guardiola l’ultima sessione di allenamento. Il tecnico del club inglese ha un solo dubbio al momento. Ne parla Tuttosport.

DUBBIO − Come l’Inter, anche il Manchester City è arrivato ieri in serata ad Istanbul. Oggi ci sarà l’ultima sessione di allenamento, poi domani sarà rifinitura. Pep Guardiola ha, nel frattempo, reso nota anche la lista dei convocati dove compare il nome di Kyle Walker, completamente recuperato (vedi articolo). È proprio lui, secondo Tuttosport, l’unico dubbio. L’11 titolare sarà come quello visto in finale di FA Cup. Ma se Walker non dovesse essere al 100%, ci saranno Aké sulla sinistra e Akanji a destra. Il City scenderà di fatto in campo con un 3-2-4-1. Stones sarà al fianco di Rodri e in quattro daranno maggior apporto ad Haaland (vedi articolo).

Fonte: Tuttosport – Alessandro Aliberti