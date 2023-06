Inzaghi: «Simone come Guardiola se non superiore. Fuoriclasse»

Il fratello di Simone, Filippo Inzaghi, ha elogiato l’allenatore dell’Inter e riassunto le sue due stagioni a Milano in diretta dagli studi di Sky Sport.

MIGLIORE – Pippo Inzaghi è sicuro su suo fratello: «Simone pensavo fosse un fuoriclasse come allenatore in campo e fuori, oggi posso dire che lo è anche nelle difficoltà. Io non sarei mai stato in grado di reagire come ha fatto lui a delle critiche ingiuste. Nelle due stagioni con l’Inter ha fatto 5 finali, io so cosa vuol dire giocarle. In campionato poteva fare meglio come tantissime altre squadre, il Napoli ha ucciso il campionato. Con dedizione e lavoro in finale di Champions League ha dimostrato di essere al livello di Guardiola se non superiore. Simone si è guadagnato di essere uno dei migliori allenatori al mondo: per me è un esempio, gli auguro di continuare così».