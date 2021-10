Inzaghi chiede attenzione e rialza il muro dell’Inter: Bastoni torna titolare – TS

Inzaghi richiama l’attenzione dei difensori e la solidità perduta, già stasera in vista di Inter-Juventus. Bastoni torna titolare davanti Samir Handanovic.

MURO INTER – Inzaghi questa sera riparte dai titolarissimi, soprattutto in difesa, dove ci sarà Alessandro Bastoni dal 1′. Il difensore torna titolare dopo la panchina in UEFA Champions League contro lo Sheriff, proverà a rispondere sul campo alle critiche delle ultime settimane. Con lui anche Stefan de Vrij chiamato a impostare, e Milan Skriniar, mostruoso nell’uno contro uno. L’obiettivo principale di Inzaghi è quello di rialzare il muro (e la concentrazione) dell’Inter a partire già dalla sfida di questa sera, con l’obiettivo di non incassare gol. In questa stagione, difatti, l’Inter è riuscita a non incassare gol solo una volta, cioè contro il Genoa, alla prima giornata di campionato.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna