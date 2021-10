Marani: «Inter diversa dal suo passato. Juventus, c’è l’impronta di Allegri»

Matteo Marani sulle colonne di TuttoSport dice la sua riguardo Inter-Juventus in programma questa sera e della situazione attuale delle due squadre.

DERBY DI TAGLIA – Marani parla di Inter-Juventus e della situazione attuale per entrambe le squadre: «Per la prima volta dopo 10 anni il duopolio è conteso da altre squadre in campionato. Inter e Juventus arrivano a questa sfida in modi opposti. La Juventus ha iniziato malissimo il campionato, con due punti nelle prime quattro gare, e ha accelerato nella seconda fase. L’Inter è partita bene e ha frenato di recente, con quattro punti nelle ultime tre uscite e soprattutto, l’ultima, cocente sconfitta all’Olimpico contro la Lazio. La Juventus è tornata ad essere “Allegriana”, ha chiuso la porta e ha vinto 1-0 le ultime sfide. L’Inter, invece, gioca in modo contrario, non solo dalla Juventus, ma dal passato recente. Cerca una manovra corale, una maggiore costruzione. Ha messo da parte il sacrificio ossessivo di Conte e prova a giocare in un modo nuovo, coi movimenti di Dzeko, prima punta differente da Lukaku. Il bosniaco non cerca la verticalità come faceva il belga, ma si abbassa a cucire gioco, da regista offensivo. Viste le ultime partite, dunque, stasera sarà l’Inter a impostare la partita, tenendo conto anche della grande spinta del suo pubblico».

Fonte: TuttoSport – Matteo Marani