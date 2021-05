Inzaghi-Inter, oggi l’annuncio? Il tecnico ritrova De Vrij e non solo – TS

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di “TuttoSport”, oggi potrebbe essere il giorno dell’annuncio di Simone Inzaghi come nuovo tecnico dell’Inter. L’ex allenatore biancoceleste ritroverà de Vrij, e non solo

ANNUNCIO? – Oggi potrebbe essere il giorno giusto per l’annuncio di Simone Inzaghi come nuovo allenatore dell’Inter. Lo riferisce l’edizione odierna del “TuttoSport”: l’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare oggi, con la presentazione alla stampa del tecnico che potrebbe avvenire già in questo weekend, o all’inizio della prossima settimana. L’ex tecnico biancoceleste ritroverà, ad Appiano Gentile, Stefan de Vrij, che era stato una delle colonne portanti della difesa della Lazio. Curiosità anche per Gagliardini e D’Ambrosio, accostati spesso alla Lazio e che ora il tecnico avrà a disposizione nella sua nuova avventura in nerazzurro.

RISPARMIO – L’arrivo di Inzaghi porta un notevole risparmio nel monte ingaggi della squadra nerazzurra: sono 8 infatti, i milioni risparmiati con l’addio di Conte e l’arrivo dell’ex allenatore della Lazio. Un primo buon risultato per Marotta ed Ausilio che, su indicazione della proprietà, dovranno sfoltire il monte ingaggi della squadra.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino