Inzaghi in conferenza: “Abbiamo l’obbligo di agganciare Inter e Atalanta”

Simone Inzaghi dopo Lazio-Cagliari in conferenza stampa ha risposto di avere l’obbligo di migliorare la posizione in classifica e dunque cercare in ogni modo di agganciare Inter e Atalanta e conquistare il secondo posto.

IN CONFERENZA – Simone Inzaghi in conferenza stampa al termine della partita ha fissato l’obiettivo di migliorare la posizione in classifica le ultime partite di campionato: «Agganciare Inter e Atalanta? Abbiamo l’obbligo di migliorare la nostra posizione in classifica, visto che abbiamo portato già a casa la qualificazione in Champions e la Supercoppa».