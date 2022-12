Inzaghi, centrocampo con alternative! In attacco due rientri necessari – Sky

In collegamento da Malta c’è Andrea Paventi , che conduce una riflessione interessante sulle alternative a disposizione di Simone Inzaghi a centrocampo. Poi piccola parentesi sul reparto offensivo e sui prossimi impegni dei nerazzurri nel mese di gennaio

ALTERNATIVE – Ecco le parole di Andrea Paventi, inviato Sky da Malta per seguire l’Inter, riguardo alla situazione della squadra di Simone Inzaghi a centrocampo: «Inzaghi ha centrocampo ha più alternative. Sa bene che il vice naturale di Brozovic è Asllani, sa anche però che Calhanoglu ha fatto molto bene in quel ruolo, andando a creare un centrocampo dinamico insieme a Barella e Mkhitaryan. Entrambi partiranno dal 1′ questa sera, assieme a Dimarco, rimasto anche lui in panchina nella prima amichevole. In mezzo al campo le alternative sono maggiori e questo è positivo per un allenatore che ha dovuto rinunciare a dei pezzi».

RIENTRI IN ATTACCO – Parole anche riguardo al reparto avanzato e al mese di gennaio che attende l’Inter: «In avanti saranno importanti i rientri di Lukaku e Correa per avere rotazioni anche in quel reparto. Il mese di gennaio sarà molto impegnativo. Nove le partite previste, tra cui la Supercoppa Italiana contro il Milan che tutti vogliono vincere. Poi la rincorsa contro il Napoli, che partirà proprio il 4 gennaio con lo scontro diretto tra le due squadre, partita che l’Inter deve assolutamente vincere».