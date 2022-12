Ajax – Volendam, amichevole rocambolesca! In gol un prestito Inter

Il calcio internazionale oltre al Mondiale sta ricominciando a vivere. Oltre all’Inter, anche le altri squadre in Europa stanno ricominciando a calpestare il rettangolo verde. In Olanda si è giocata oggi Ajax – Volendam, partita terminata 5-4 per i lancieri

ORISTANIO IN GOL – Gaetano Oristanio oggi ha segnato in Ajax – Volendam. Le due squadre olandesi si sono affrontate in amichevole oggi alle 12. Il giovane centrocampista in prestito dall’Inter ha aperto le danze segnando il gol del 1-0 per il Volendam, che dopo essere andato sullo 0-3, si fa rimontare, realizza il 4-4 ma al 90′ viene trafitto ancora, con Brobbey che segna il gol del definitivo 5-4 dei Lancieri.