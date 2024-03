L’Inter vede lo scudetto: pronti a brindare, sale l’attesa – CdS

Inzaghi e la sua Inter viaggiano spediti verso lo scudetto e la seconda stella. È solo una questione di numeri e di partite da giocare, spiega il Corriere dello Sport.

VICINI – È iniziato il conto alla rovescia in casa Inter: manca ancora un po’ per il fatidico momento, ma la squadra di Simone Inzaghi ormai vede nel mirino la seconda stella. Mancano solo quindici punti allo scudetto e la possibilità di potersi permettere di perdere cinque partite nelle ultime dieci da giocare. Ieri i nerazzurri hanno visto come dietro non ci sia più gara, con la Juventus di Massimiliano Allegri che ha perso il secondo posto ai danni del Milan: il vantaggio sulla seconda posizione è ora di +16. Il sogno dei tifosi interisti sarebbe quello di festeggiare l’aritmetica dello scudetto del derby, peraltro da calendario in casa rossonera. Ma ci stanno molteplici possibilità, spiega il Corriere dello Sport: se il Milan dovesse vincerle tutte arriverebbe a 89 punti. Per questo, a Lautaro Martinez, per sollevare il suo secondo scudetto basterebbero solo altri 15 punti per poter festeggiare in largo anticipo.

RECORD – All’Inter del primo Roberto Mancini spetta il vantaggio record con 97 punti alla fine del campionato e un mostruoso +22 sulla Roma. Quest’anno dopo la stracittadina mancherebbero solo cinque giornate: stessa deadline che ebbero il Napoli lo scorso anno e gli stessi nerazzurri nel 2007. Ma c’è da considerare che in caso di passi falsi degli altri, non è escluso che questo record possa essere riscritto. A fare da chiosa a questo campionato, sarà il weekend del 5 maggio con l’Inter di Inzaghi che sfiderà il Sassuolo, l’unica squadra ad oggi capace di aver vinto coi nerazzurri. E l’unica di tutta la Serie A che in stagione per ora non è stata battuta.

Fonte: Corriere dello Sport – gio.col.