Inter, tre nella top 11 della settimana UEFA! Milan uno

La UEFA ha da poco pubblicato la top undici delle quattro partite di ritorno dei quarti di finale della Champions League. Tre i giocatori dell’Inter selezionati. Uno solo, invece, tra quelli del Milan.

TOP UNDICI – Tre i giocatori dell’Inter nella squadra della settimana della UEFA, dopo il 3-3 in Champions League contro il Benfica. Si tratta di Federico Dimarco – a sinistra della difesa a tre proposta -, Nicolò Barella a centrocampo e Lautaro Martinez in attacco. A completare la formazione (un 3-5-2) sono Courtois in porta, Aké e Antonio Silva in difesa, Aursnes e Rodrygo Goes sulle fasce, de Bruyne e Valverde a centrocampo, oltre all’unico giocatore del Milan selezionato. Ovvero Rafael Leao in attacco insieme al numero 10 dell’Inter.