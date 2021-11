Inter, senti Ronaldo: «Sanchez e Vidal ottimi! Se prendono una decisione…»

Ronaldo parla degli interisti Sanchez e Vidal, che continuano ad avere mercato nonostante l’età avanzata. L’ex attaccante dell’Inter, interpellato sui due calciatori cileni, pregusta un futuro di coppia nel suo Brasile

COPPIA MERCATO – L’avventura di Alexis Sanchez e Arturo Vidal all’Inter è ormai agli sgoccioli. E l’assist per un futuro lontano da Milano, dall’Italia e dall’Europa arriva nientemeno che da Ronaldo, il Fenomeno: «Sanchez e Vidal sono due ottimi giocatori. Ho sentito molto che una squadra brasiliana (il Flamengo, ndr) voleva portare Vidal. Se decidono che l’avventura europea è finita, qui in Brasile trovano le porte aperte». Questo il virgolettato di Ronaldo, intervenuto in videoconferenza, riportato dal quotidiano cileno El Deportivo – La Tercera sui due connazionali nerazzurri. Che possa essere proprio la meta brasiliana l’opzione giusta per i due cileni dell’Inter nel 2022? Il bilancio nerazzurro trarrebbe grande vantaggio economico dal loro addio, chissà…