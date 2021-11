Ravanelli: «Inzaghi ha trovato la quadra con l’Inter, ma per lo scudetto Milan favorito»

Ravanelli si esprime sulla lotta scudetto e non vede l’Inter in grado di ripetersi. L’ex attaccante, intervenuto nel corso di “Campo Aperto” su Sky Sport 24, continua a credere nel Milan tricolore a fine stagione

MILAN FAVORITO – Il buon momento nerazzurro non convince del tutto Fabrizio Ravanelli, che non cambia idea sulla griglia scudetto: «Secondo me, la squadra numero uno candidata resta il Milan, che ha fame di vittorie e voglia di arrivare sopra tutte le altre. Poi l’Inter, che sicuramente ha tanti giocatori bravi, gioca un bel calcio e sta crescendo tantissimo. Simone Inzaghi ha trovato la quadratura del cerchio. Il Napoli è un po’ in difficoltà, ma ha tutte le potenzialità per lottare. Il Milan, però, mi sembra la squadra favorita per lo scudetto in questa stagione». Questo il pensiero di Ravanelli sulla lotta scudetto.