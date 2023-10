Inter, secondo tempo confusionario. Cambi deludenti – CdS

L’Inter non vince contro il Bologna e si ferma nuovamente a San Siro con il risultato di 2-2. Simone Inzaghi porta nel secondo tempo in campo una squadra solo confusionaria.

DIFFICOLTÀ – Il secondo tempo dell’Inter è qualcosa di già visto. Una squadra confusionaria, senza le solite trame di gioco e senza la velocità tipica dei momenti di massima spinta. Dalla panchina non è arrivato nulla di positivo, solo un promosso: Carlos Augusto. Gli altri hanno deluso, chi più chi meno, da Alexis Sanchez inconsistente in attacco a Juan Cuadrado in difficoltà nel trovare i suoi soliti dribbling. I nerazzurri sprecano due punti non solo per questo, ma anche per gli errori dei marcatori. Lautaro Martinez segna e trattiene Ferguson sul rigore, Francesco Acerbi apre la partita col gol e lascia tirare Joshua Zirkzee libero al limite dell’area.

fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno